Die fünfte Jahreszeit ist in Forchheim angebrochen

30 Grad und Sonnenschein. Beste Bedingungen für den Start in das 177. Annafest. Beim Anstich hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein drei Schläge gebraucht.

Drei Schläge hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein gebraucht, dann sprudelte das Festbier los und konnte an die durstigen Zuschauer am Schindlerkeller verteilt werden. © Foto: Roland Huber

Blick auf die Uhr. Eine Minute vor 17 Uhr. Die Zuschauer warten auf den Anstich, den offiziellen Start des 177. Annafestes. Drei bierkellergekühlte Fässer der Brauerei Hebendanz stehen auf dem Schindlerkeller bereit, insgesamt 90 Liter. Inge und Hans Schmitt, seit über 50 Jahren die Hausherren des Kellers, sind sich sicher: "Der OB braucht mindestens drei Schläge."

Wenige Sekunden nach 17 Uhr greift Kirschstein zum Mikrofon. Der Auftakt verspätet sich, denn noch fehlt Forchheims Bierkönigin Carina II. Was die Gäste zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Die Königin steht im Stau. Ein Unfall auf der Autobahn verzögert die Anreise von Carina II.

Der Spielmannszug Jahn Forchheim überbrückt die Wartezeit musikalisch. Der traditionelle Frankenmarsch erklingt.

Nur wenig später trifft Carina II. ein. Jubel unter den Gästen brandet auf. Kirschstein greift zum Hammer. Drei Schläge braucht er und das Bier sprudelt. "O’gstochn ist", ruft Kirschstein in die begeisterte Menge und teilt die ersten Maß Bier an die rund 100 durstigen Zuschauer aus.

Damit beim Anstich alles klappt, verrät Kirschstein, habe er heimlich geübt. "Bei der Kellerwalderöffnung darf ich mich ja bereits ausprobieren." Auch wenn er bereits zum zweiten Mal als OB den Hammer in der Hand hatte, "aufgeregt ist man trotzdem".

Süffig und bernsteinfarben

Über das Freibier freuen sich auch die Musikanten des Hirschenclubs aus dem 1400 Seelen-Dorf Forchheim in der Nähe von Freiburg. 13 Mann sind angereist, um am ersten Festwochenende "die besondere Atmosphäre und das süffige Bier", so Otmar Gerber, "zu genießen". Hebendanz-Juniorchefin Martina beschreibt das Festbier so: "Süffig wie jedes Jahr, bernsteinfarben und hopfenbetont." Noch bis zum 31. Juli haben die Besucher aus nah und fern die Möglichkeit, die Braukünste der diversen Brauereien selbst zu testen.

Für Kirschstein geht es mit den Stadträten nach dem Anstich weiter zur traditionellen Bierverkostung. Annafest-Pate, Bürgermeister Franz Streit, wünscht sich während der Festtage "Tage der Freude".

Am heutigen Samstag geht es für die Besucher weiter. Um 14.30 Uhr präsentieren sich die Heimat-, Trachten-, Musik- und Schützenvereine auf dem Rathausplatz. Im Anschluss, um 15.30 Uhr, zieht der kleine Festzug in Richtung Kellerwald los.

