Brotzeit und Blasmusik: So lief der Frühschoppen beim Annafest

An Tag zwei des Forchheimer Annafestes zogen die Schützenvereine, OB Uwe Kirschstein, die Königinnen und der Stadtrat teils in historischen Gewändern vom Rathausplatz zum Kellerwald. Der bunte Zug wurde musikalisch begleitet vom Spielmannszug Jahn Forchheim und dem Musikverein Buckenhofen.

Modenschau vor dem Festzug beim Annafest

Jedes Jahr gibt es zum Annafest einen Umzug in historischen Kleidern. Ein Termin, an dem sich Freunde der Kostümierung vor Freude in die Hände klatschen, hat im Fundus der Stadt stattgefunden: Es war Zeit für die Anprobe.