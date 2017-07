Sicherheitskonzept weiter verfeinert — Neue Fahrgeschäfte und Leckerbissen

In wenigen Tagen ist wieder „Alla Dooch“ auf dem 177. Annafest in Forchheim. Mit anderen Worten: ein Bier- Blasmusik- und Budenzauber, der seinesgleichen sucht. Was ist neu in diesem Jahr? Was bleibt, wie es sich gehört? Worauf dürfen sich die Besuchermassen freuen?

Ein Bild, dass sich ab Freitag ändern dürfte: Geschäftig, aber relativ menschenleer geht es momentan im Kellerwald zu. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann

Am Freitag läuft eines der größten Volksfeste Bayerns in Forchheim an. Was gibt es also Neues auf dem Annafest Nummer 177? In puncto Sicherheit hat das Ordnungsamt noch einmal eine Schippe draufgelegt: Neben der seit März andauernden Großuntersuchung der Kellerwald-Bäume, erinnert Amtsleiter Klaus Backer an die Sicherheits-Situation auf Großveranstaltungen, die sich in den letzten Jahren radikal verändert habe. „Vergangenes Jahr hatten wir zu Festbeginn den Amoklauf in München und wenige Tage später das Attentat in einem Zug bei Würzburg. Natürlich hatten diese Ereignisse auch Einfluss auf unsere Planung“, so Backer.

Die Sofort-Maßnahmen von 2016 werden deswegen in diesem Jahr zu Dauer-Maßnahmen, das heißt: eine erhöhte Anzahl von Sicherheits- und Rettungskräften, eine dauerbesetzte Festleitung und, falls unbedingt jemand mit Rucksack oder großer Tasche aufs Festgelände will, muss er sich wohl oder übel einer Taschenkontrolle unterziehen. 2016 war erstmals die Feuerwehr mit einer ständigen Wache im Kellerwald vertreten. Diese „Sicherheitswacht“ wird heuer personell verdoppelt und um ein modernes Kleineinsatzfahrzeug verstärkt. Dazu kommt eine neue Wetterstation, die den Himmel rund um die Uhr im Blick behält, sowie eine entsprechende Frühwarnanlage für Lautsprecherdurchsagen.

Betonsperren auf der Wald-Straße

„Außerdem“, so Backer, „haben wir uns kurzfristig dazu entschlossen, die Hauptzufahrt durch den Wald zum Festgelände mit Betonsperren zu versehen.“ Die Klötze werden in den nächsten Tagen aufgestellt. Bei eventuellen Stromausfälle steht ein Notstrom-Aggregat zur Verfügung. Zum ersten Mal stehen auch die Sonderlinien-Busse nicht mehr in der Unteren Kellerstraße, sondern in der Konradstraße – für den Individualverkehr ist Parken hier absolut tabu. Hintergund: Im Notfall ist der Bereich an der Unteren Kellerstraße Rettungsfahrzeugen vorbehalten. Insgesamt aber blickt Backer dem Annafest sicherheitstechnisch „mit Ruhe entgegen“.

Alles andere als ruhig wird es hingegen in den Fahrgeschäften und Schießbuden zugehen. Hier verweist Backer auf seine Amts-Kollegin Sigrid Mauser. „Wir haben in diesem Jahr auf dem unteren Festplatz beispielsweise einen fliegenden Teppich“, so Mauser. Für diese „1001 Nacht“ genannte, 360-Grad-Schiffsschaukel sollte man schwindelfrei sein. Als besonderes Schmankerl gibt es daneben ein „7D Kino“– das den Kinogängern nicht nur Filme in 3D präsentiert, sondern diese mit beweglichen Sitzen und Klima–Effekten tatsächlich fühlbar macht. Und neben dem Karussell wird der Kirmes-Klassiker „Disco Swing“ seine Kreise drehen.

Wer schon beim Lesen ein flaues Gefühl im Magen verspürt, ist wohl besser an den Imbissbuden aufgehoben. Das heißt, wenn er zwischen Spießen, belegten Brötchen, Brathähnchen, Räucherfischen, Pizzen, Pommes, Handbroten und zuckersüßen Leckereien nicht den Überblick verliert.

Das Annafest ist, wie Bürgermeister und Fest-Pate Franz Streit betont, „hauptsächlich auch ein Bierfest“. Insofern erfüllt es ihn – wie alle Jahre – mit Stolz, wenn er auf die Vielfalt an fränkischen Bieren hinweist: 15 Verschiedenen sind heuer im Kellerwald vertreten, „allen voran natürlich unsere Spitzenprodukte: Die Festbiere unserer vier Forchheimer Brauereien“, so Streit. Der Preis für selbige wird sich um die 8,50 Euro pro Maß einpendeln. Damit steht der großen Sause rund um die sechs Musikpodien und 23 Bierkeller nichts mehr im Weg – spätestens, wenn Oberbürgermeister Uwe Kirschstein am Freitag um 17 Uhr am Schindler-Keller das erste Fass anstechen wird.