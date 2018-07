Franz Streit über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Volksfestes

Der Kellerwald ist sein zweites Wohnzimmer, das Annafest sein Hoheitsgebiet: Bürgermeister Franz Streit (CSU) ist die städtische Instanz, wenn es um "Forchheims fünfte Jahreszeit" geht. Bei einem doppelten Seidla auf den Kellern hat uns der 68-Jährige seine Sicht der Annafest-Dinge erklärt.

Von wegen nur Bier und Party: Das Annafest wird immer auch ein charmantes Fest im Grünen für Kinder und Familien bleiben, meint Bürgermeister Franz Streit © Ralf Rödel

Herr Streit, das Annafest, Ihr Annafest, feiert heuer seinen 178. Geburtstag. Wie hat es sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verändert?

Franz Streit: Es ist viel bunter geworden und das Angebot, von den Fahrgeschäften und der Musik bis hin zu den Getränken und Speisen, ist vielfältiger, ja qualitätsvoller als das früher der Fall war. Was nicht heißen soll, dass es vor 30 Jahren nicht auch schon schön war. Und natürlich ist es 2014 um einen Tag auf jetzt elf Festtage verlängert worden.

Sie bezeichnen den Kellerwald gerne als „ein Lebensgefühl“. Was macht dieses Gefühl aus?

Franz Streit: Für mich ist es dieser nahtlose Übergang zwischen Tagesgeschäft und Entspannung. Ich habe meinen Arbeitsalltag, mein Bürgermeisteramt, mein „Business“. Und gleich nebenan ist der Kellerwald, ein paar Schritte und man kann in die Erholungsphase eintreten – rüber ins Waldwohnzimmer sozusagen.

Imagefilm, Werbeflyer, das Annafest auf Instagram: All das soll das Fest bekannter machen, auch international. Viele Forchheimer scheinen das aber gar nicht zu wollen. Je größer eine Veranstaltung wird, desto eher verliert sie ihren ursprünglichen Charakter, so die Befürchtung. Läuft das Annafest Gefahr, eine reine Massenveranstaltung zu werden?

Der "Festbürgermeister" auf seinem Fest: Franz Streit. © Philipp Rothenbacher

Franz Streit: Ich bin mir ganz sicher, dass das nicht passieren wird. Unser Annafest wird immer seinen Charme als Fest im Grünen und Familienfest behalten. Es wird nie zu einem Massenabfertigungsbetrieb werden wie es riesige Volksfeste andernorts in Bayern und Deutschland längst sind.

Sehen Sie keinen Widerspruch darin, dass die Stadt einerseits versucht, das Annafest überregional auch als Event zu bewerben – und man gleichzeitig das heimelige „Forchheimer Lebensgefühl“ bewahren will?

Franz Streit: Das ist in meinen Augen kein Widerspruch. Wir wollen ja Leute in unserer Stadt haben. Wenn sie sich hier wohl fühlen, kommen sie auch wieder her, weil sie unser Forchheim mit schönen Erinnerungen verbinden. Das gilt auch für Menschen, die sich beruflich umorientieren oder umziehen wollen. Ich bin mir sicher, dass die Werbung fürs Annafest unterm Strich der ganzen Stadt gut tut – und nicht nur dem Fest selber.

Die Besucherzahlen auf dem Annafest schwanken immer mal wieder, aber bis zu einer halben Million Menschen können es schon werden. Könnte der Kellerwald auch eine Million Gäste vertragen?

Franz Streit: Ich sage mal so: Die Befürchtung, dass die Besucherzahl derart extrem explodieren könnte, habe ich nicht. Rein theoretisch würde der Kellerwald so viele Menschen und die Stadt so viele Besucher schon vertragen – wenn wir in Umweltfragen und bei der Regelung der Verkehrsflüsse entsprechend dafür Sorge tragen. Man muss auch beachten: Unser Kellerwald bietet in seiner Breite unheimlich viel Platz, den Kollegen in Erlangen auf der Bergkirchweih nicht in diesen Dimensionen haben. Aber wie gesagt: eine Million Besucher auf dem Annafest ist sehr spekulativ. Das wird kaum passieren.

Der Kellerwald hat viel Platz und viele Keller. Bewirtschaftet sind sie aber nicht immer alle, der bauliche Zustand lässt mancherorts zu wünschen übrig. Womit wir beim alten Thema „neue Kellerwaldsatzung“ wären. Werden wir bis zum 180. Annafest erleben, dass es eine Neue gibt?

Franz Streit: Oh, jetzt muss ich mich diplomatisch ausdrücken, weil ich als Mitglied des Stadtrat a weng mit daran „schuld“ bin, dass wir noch keine neue Satzung haben. Und der Bedarf dafür ist natürlich da. Ein paar Sachen gehören eindeutig geregelt, damit auch unsere Mitarbeiter im Bau- und Ordnungsamt klarere Richtlinien in der Hand haben, um konsequenter Durchgreifen zu können. Das hat mit diesen Anbauten auf den Kellern zu tun, mit den unschönen Zeltplanen und so weiter. Es gibt ja nur nicht die elf Tage Annafest, sondern auch die anderen 354 Tage im Kellerwald. Aber die große Gefahr bei einer neuer Satzung ist halt, dass alles zu förmlich, zu restriktiv wird. Ich glaube, dass es im jetzigen Zustand auch gut funktioniert und das Annafest weiterhin seine Anziehungskraft behält.

Weil wir gerade auf einen Schnitt zusammensitzen, können wir uns einen harten Themenschnitt erlauben: Kommen wir zur Biervielfalt auf dem Annafest. Wie viele der 15 unterschiedlichen Sorten haben Sie heuer auf dem Fest bereits probiert? Und haben Sie einen Favoriten?

Franz Streit: Ich bin mal in mich gegangen (lacht): Zwischen acht und zehn verschiedene Biere habe ich seit Festbeginn getestet. Da gibt es durchaus ein paar, die mir besser schmecken. Drei Favoriten rangieren auf einem gleich hohen Level. Aber ich möchte keine Entscheidung fällen, solange ich noch nicht die restlichen Biere probiert habe. Chancengleichheit muss sein.

Welcher Ihrer (in-) offiziellen Titel ist Ihnen eigentliche lieber: Bürgermeister, Festbürgermeister oder Bierbürgermeister?

Franz Streit: Außerhalb der Annafestzeit ist mir der „Bürgermeister“ schon lieber, während des Festes bin ich gerne auch der „Festbürgermeister“. Aber den „Bierbürgermeister“ mag ich nicht so gern – das könnte auf meine Körperfülle schließen lassen (lacht). Themenwechsel, bitte!

Wie Sie schon am Anfang sagten: Elf Tage lang dauert Kellerwald-Sause. Schaffen Sie es noch „alla Dooch“ aufs Annafest?

Franz Streit: Heuer bin ich auf einem guten Weg, ich war bisher jeden Tag oben. Auch in den letzten drei Jahren habe ich es tatsächlich alla Dooch geschafft. Und das möglichst als Gast und nicht in offizieller Form.

Zum Bier gehört eine gescheite Brotzeit. Wie halten Sie das: kalte Platte oder doch lieber ofenfrisches Schäuferla?

Franz Streit: Definitiv die kalte Platte. Generell esse ich lieber zweimal täglich kalt als zweimal täglich warm. Deftig muss es sein und nicht zu süß. Mir ist eine Stadtwurst lieber als eine Sahnetorte.

Als gebürtiger Schwabe bitte ich Sie um den ultimativen Tipp: Wie kann ich meine Landsleute davon überzeugen, mal die lange Reise aufs Forchheimer Annafest anzutreten?

Franz Streit: Erzählen Sie ihnen vom tollen Ambiente hier, vom großartigen Angebot für alle Altersklassen. Und erzählen Sie ihnen, vom „Kick“, den ich empfinde, wenn ich meinem Bierkrug in der Hand halte, nach oben Richtung Himmel schaue und auf ein wunderbares grünes Dach aus Bäumen blicke.

Wagen wir zuletzt einen Blick in die ganz ferne Zukunft — den Kellerwald in 20 Jahren. Wie wird das Annafest 2038 ausschauen?

Franz Streit: Dazu fehlen mir die hellseherischen Fähigkeiten. Aber wenn ich zurückschaue, wie sich das Fest in der Vergangenheit Schritt für Schritt entwickelt hat, bin ich frohen Mutes, dass Annafest auch 2038 noch als unser Annafest zu erkennen. Ob ich es dann noch alla Dooch auf die Keller schaffe, weiß ich nicht. Aber wenn die heilige Anna und der Herrgott auf mich aufpassen, gehe ich davon aus, zumindest den Versuch wagen zu können.