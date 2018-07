Feiern im Kellerwald bei über 30 Grad - aber bewölktem Himmel

Das Annafest setzt zum Endspurt an und startet nach dem Kinder- und Familiennachmittag wieder mit viel Musik, Bier und guter Laune in das Wochenende - auch das Wetter soll mitspielen, zumindest teilweise. Denn nach Tagen der Hitze sieht es am Freitag vorerst bewölkt aus. Unser Live-Ticker hält Sie auf dem Laufenden.