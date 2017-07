Jeder Baum wird Sicherheitscheck unterzogen — 200 000 Euro für die Sicherung

Der Kellerwald ist des Forchheimers Herzensangelegenheit und das grüne Pfund, mit dem die Stadt vor allem in der Annafest-Zeit weit über die Grenzen hinaus wuchert. Beim Ortstermin der Stadträte mit Revierleiter Stefan Distler im Freiluft-Wohnzimmer der Stadt ging es um eine ganze Stange Geld und auch um Personalmangel.

Im Alter kommen auch bei Bäumen die Krankheiten. Revierleiter Stefan Distler berichtet den Forchheimer Stadträten über den Zustand der Kellerwald-Riesen. © Birgit Herrnleben

Mit den Bäumen ist es wie mit den Menschen – im Alter kommen die Krankheiten“, sagt Stefan Distler, wenn er den Blick über „Forchheims bestes und teuerstes Waldstück, den Kellerwald“ schweifen lässt. Die Krankheiten heißen dabei nicht Arthrose oder Herzinsuffizienz, sondern “Eichenprozessionsspinner, Borkenkäfer, Schlauchpilz oder Brandkrustenpilz“.

Damit der Kellerwald bis zum Annafest hin als sicher eingestuft werden kann, habe man die „Maßnahmen extrem ausgeweitet“. Im Klartext heißt das: Ein externes Ingenieurbüro, die Firma Dengler aus Lauf, untersucht in einem Gutachten, das der Stadtrat in Auftrag gegeben hat, alle Bäume im Kellerwald. Auf immerhin auf 5,9 Hektar werden die Baumriesen auf ihre Stand- und Bruchsicherheit getestet.

Mit 700 Euro pro Tag schlagen die Kletterer zu Buche, die sich aus Sicherheitsgründen immer zu zweit durch die Baumkronen hangeln. 15.000 Euro habe man bereits jetzt dafür ausgegeben, die Kosten des Hubsteigers noch nicht mit eingerechnet, listet Distler auf. Zwar habe er „den Haushalt auf 20.000 Euro raufgeschraubt”, doch bereits jetzt sei man mit 10.000 Euro drüber.

Die Gesamtkosten des Gesundheits- und Sicherheitschecks werden sich, so der Revierleiter, dabei im sechsstelligen Bereich bewegen: „200.000 Euro kommen da auf uns zu“. Das Geld müsse man zur Verfügung stellen, meint FDP-Stadtrat Stefan Schick, „schließlich sind wir als Stadt der Veranstalter eines der größten Volksfeste Bayerns“.

Unweit des Glockenkellers hört man sie, die Kletterer in den Baumkronen, die nach Schlauchpilzen in den Kronen der Bäume suchen. Ein Brandkrustenpilz wurde einem Baum am Eichhorn-Keller zur tödlichen Gefahr, „der kam jetzt weg“.

Mit weißen, gelben und grünen Punkten sind viele Bäume markiert. Ein rotes X auf einer riesigen Linde am Eingang des Schützenkellers verheißt dabei nichts gutes: Der 140 Jahre alte Baumriese muss noch vor dem Annafest gefällt werden. Ein Klopftest hat darauf hingewiesen, dass der Baumhohl ist.

Bis jetzt sind bereits rund 80.000 Euro an Kosten für das Ingenierbüro Dengler zu Buche geschlagen. Viel zu viel in Distlers Augen, der via Stellenausschreibung einen Forstwirt mit Klettererausbildung sucht, um sein vierköpfiges Team zu verstärken. Doch das Interesse hält sich in Grenzen: Beworben hat sich bis dato nur ein einziger Bewerber.