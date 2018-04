Die Kellerwald-Saison startet offiziell — Bierkönigin wird gekrönt

Die Freiluftsaison im Forchheimer Kellerwald wird offiziell am Wochenende des 28. und 29. April eingeläutet. Da darf eine royale Zeremonie nicht fehlen.

Bald ist es wieder soweit: Die Kellerwald-Saison beginnt! Foto: Ulrich Schuster



Denn am Samstag, 28. April, wird ab 16.30 Uhr auf dem Musikpodium gegenüber dem Greif-Keller die neue Forchheimer Bierkönigin vorgestellt und anschließend gekrönt. Nach der Krönung findet ein Umzug mit allen bisherigen Bierköniginnen, dem Gambrinus (Schutzheiliger der Bierbrauer), Vertretern der Brauereien und der Stadtpolitik sowie dem Spielmannszug Jahn statt.

Bei jedem geöffneten Bierkeller wird ein kurzer Stopp eingelegt und dem Wirt eine erfolgreiche Saison gewünscht. Auf dem Festplatz gibt es an beiden Tagen ab Mittag eine Schiffschaukel für Kinder und einen Eis- und Süßigkeitenstand. Für Bierliebhaber sind die Brauwastl-Hobbybrauer vor Ort und zeigen wie ihr „flüssiges Brot“ gebraut wird. Natürlich gibt es auch eine Kostprobe.

Am Sonntag bietet das Schützenhaus bereits ab 10 Uhr ein Probeschießen für jedermann an. Zudem präsentiert die Tourist-Information ihren neuen Messestand ab 13 Uhr und lädt um 15 und 16 Uhr zu kostenlosen Bierkellerführungen ein. Treffpunkt ist am Tourist-Info-Stand am Kellereingang.

Einige Bierkeller haben an diesem Wochenende besondere Spezialitäten im Angebot: Beispielsweise gibt es am Rappenkeller Leckeres vom Grill, auf dem Eichhornkeller Spanferkel vom Grill, beim Schindlerkeller Schäuferla mit Schlöbberlasoße und beim Hofmann´s Keller Dreierlei Fränkische Häppla.

Folgende Bierkeller haben an der Saisoneröffnung geöffnet: Eichhornkeller, Glockenkeller, Greif-Keller, Hebendanz-Keller, Hofmann´s Keller, Nederkeller, Rappenkeller, Schaufelkeller, Schindlerkeller und Schützenkeller. Auch bei schlechtem Wetter gibt es bei einigen Bierkeller eine Überdachung oder eine gemütliche Hütte.