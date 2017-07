Keller-Wirt Christoph Kauer bietet unter anderem Mauerscheisser-Bier vom Fass an

Es ist die Essenz eines jeden Kellers im gleichnamigen Forchheimer Wald und gerade ab Ende nächster Woche unangefochtenes Grundnahrungsmittel: Bier. Gesetzt sind freilich die Klassiker der ortsansässigen Brauereien Hebendanz, Greif, Neder und Eichhorn. Doch hat das Annafest 2017 auch einige neue Biere zu bieten.

Die Essenz eines jeden Kellers im Kellerwald: Bier. (Archivfoto von 2016) © Michael Müller

Die Essenz eines jeden Kellers im Kellerwald: Bier. (Archivfoto von 2016)



Am Nürnberger Torkeller beispielsweise darf nächste Woche das „Mauerscheisser“-Bier getrunken werden – gebraut von Krug-Bräu in Breitenlesau. Bislang gab es das Bier nur flaschenweise im namensgebenden Geschenkeladen von Christoph Kauer in der Hauptstraße.

„Ausschließlich für’s Annafest kommt es zum ersten Mal auch aus Fässern“, sagt Kauer, seines Zeichens nicht nur Chef des „Mauerscheissers“ und des Stadtlockals, sondern seit nunmehr zwei Jahren auch Herr über mehrere Keller, darunter der Nürnberger Tor-, der Fässla- und der Schäffbräukeller.

Für Letzteren hat sich Stefan Stretz, Inhaber der Nürnberger Kult-Brauerei Schanzenbräu, das „Kellergold“ ausgedacht. Es soll, so sein Entwickler, eine malzigere Note als übliche Festbiere haben.Und dieses Gold will gesehen werden, statt im Steinkrug ein Schattendasein zu fristen. Darum bietet Kauer das Annafest-Gebräu zudem in extra angefertigten 0,5 Liter Gläsern an – ob der bräunlich-orangenen Farbe, die, so Kauer, „fast an ein Weizen erinnert“.

Ähnlich farbenfroh läuft es auf dem Fritz-Schneider-Keller (ebenfalls von Kauer bewirtet): Zum bekannten Simon Spezial gesellt sich 2017 neu ein Rotbier der Marke Veldensteiner – gleichwohl ausgeschenkt in gläsernen Seidlakrügen, damit bierselige Gäste und Hobby-Sommeliers die Färbung bestaunen können.