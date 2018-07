Wann geht's los? Wie kommt man hin? Viele Fragen - wir haben die Antworten

Wenn vom 20. bis 30. Juli rund um den Kellerwald zum 178. Mal der Namenstag der heiligen Anna feucht-fröhlich gefeiert wird, ist oft guter Rat teuer: Wie komme ich hin? Und natürlich: Wo gibt's das beste Bier? Wir haben die wichtigsten Infos zum Annafest 2018.

Schlemmen, feiern und genießen: Das Annafest zählt alle Jahre zu den absoluten Höhepunkten im Forchheimer Kalender. Foto: Ulrich Schuster



Der Auftakt

Festumzug, Musikbühnen, Fahrgeschäfte, fränkische Schmankerl von süß bis deftig und natürlich gut gekühltes Fassbier: Offiziell eröffnet wird das Annafest 2018 mit dem traditionellen Bieranstich durch den Forchheimer Oberbürgermeister am Freitag, 20. Juli, um 17 Uhr, am Schindler-Keller. Die Bierkeller sind täglich von 10 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet. Festbeginn ist ab 13 Uhr.

Am Samstag, 21. Juli, findet heuer ab 14.30 Uhr der "kleine" Annafestzug statt: Dazu versammeln sich ide Trachtenvereine auf dem Rathausplatz und 15.30 Uhr ziehen zahlreiche Blaskapellen, Schützen, Abordnungen verschiedener Vereine und Innungen durch die Innenstadt hinauf zum Kellerberg.

Musik und Kulinarik

Das musikalische Repertoire reicht von zünftig und volkstümlich bis poppig und rockig, so dass für jeden Geschmack auf den sechs Bühnen das Passende dabei ist. Die Musik spielt bis 23 Uhr, und wer im Anschluss den Abend noch ausklingen lassen möchte, kann noch bis 23.30 Uhr Getränke bestellen. Sperrstunde ist um 0.30 Uhr. Hier geht's zum Musikprogramm 2018.

Für den kleinen Hunger zwischendurch ist das Festglände in diesem Jahr mit 45 Imbiss-Ständen (darunter auch Foodtrucks und vegetarisch/vergane Köstlichkeiten) gespickt. Wer es auf Schäuferla oder deftige Brotzeiten abgesehen hat, ist freilich auf den Kellern bestens aufgehoben.

Das Bier und seine Keller

Neben dem besonderen Annafestbier gibt es auf den 23 Kellern 15 verschiedene fränkische Biere, darunter natürlich jene der ForchheimerTraditionsunternehmen Greif, Neder, Eichhorn und Hebendanz. Der Bierpreis beträgt um die 8,50 Euro pro Liter. Mit rund 30.000 Sitzplätzen bietet der Kellerwald für Platz für 450.000 bis 500.000 Gäste unter freiem Himmel - das ist weltweit einzigartig.

Annafest-Mittwoch und Kindertag

Das Annafest ist für die Forchheimer eine wichtige Tradition. Auch die Arbeitgeber identifizieren sich mit diesem Brauch und feiern jedes Jahr am Mittwochnachmittag mit ihren Mitarbeitern auf den Kellern. Ein Einkaufsbummel in der Innenstadt lohnt sich an diesem Nachmittag ausnahmsweise nicht, alle Geschäfte sind ab 12 Uhr geschlossen.

Am Dienstag und Donnerstag ist von 13 bis 18 Uhr Kindertag. Alle Fahrgeschäfte gewähren hier lohnenswerte Ermäßigungen.

Die Anreise

Auf das Auto kann übrigens getrost verzichtet werden, denn es verkehren genügend Busse, die die Besucher sicher aus dem gesamten Stadtgebiet (P&R-Parkplatz, Paradeplatz, Bahnhof/ZOB, ...) zum Annafest hin und wieder weg bringen. Hier geht es zu den Fahrplänen.

Alla Dooch international

Dass das Annafest keine reine Forchheimer beziehungsweise (Ober-) fränkische Angelegenheit ist, dürfte mit einer alljährlichen Besucherzahl von rund 500.000 Menschen bekannt sein. In diesem Jahr hat die Stadt sogar einen Imagefilm drehen lassen, um das Kellerwaldtreiben international noch bekannter zu machen.