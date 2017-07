Foto-Fans treffen sich am 29. Juli zum Instawalk im Kellerwald

Am Samstag, 29. Juli, findet zum ersten Mal auf dem Forchheimer Annafest ein Instawalk statt. Jeder, egal ob Instagram-Nutzer oder nicht, ist herzlich zum Fotospaziergang eingeladen; Treffpunkt ist um 12 Uhr am Riesenrad.

Forchheim bietet für Instagramer reizvolle Motive. Jetzt soll auch das Annafest in den Fokus der Fotofans gerückt werden. Foto: Nina Eichenmüller



Beim "Annafestwalk" treffen sich Fotobegeisterte aus der Region und halten das Annafest in Bildern fest, die sie später in dem sozialen Netzwerk Instagram teilen. Der Spaß und das gemeinsame Entdecken neuer Blickwinkel stehen dabei im Vordergrund, so die Veranstalter. Dabei sei es egal, ob mit einer professionellen Spiegelreflex-Kamera oder mit dem Smartphone fotografiert werde.

Die Organisatoren sind die gleichen, die schon zum ersten Fotospaziergang im April einluden, bei dem trotz Regenwetters 15 Instagramer aus Nah und Fern kamen: das Forchheimer Onlinemagazin „Schau fei“, die Tourist-Information der Stadt Forchheim und der Forchheimer Fotograf Matthias Hösch.

Das Annafest aus anderen Blickwinkeln

Hösch freut sich schon, "unser schönes Annafest aus den interessantesten, kreativsten und verschiedensten Blickwinkeln zu sehen, die einem so vielleicht gar nicht auffallen und die jeder Teilnehmer für sich entdeckt." Besonders die Keller böten viele schöne Möglichkeiten und Motive.

Wie das Ganze aussehen könnte? Hier einige Beispiele:

Auch die Stadt Forchheim ist von der Idee angetan: "Der Instawalk ist für unser Annafest ein großartiges Marketinginstrument", so der Leiter der Forchheimer Tourist-Information, Nico Cieslar.

Im Anschluss wären "zahlreiche herrliche Fotos" vom Annafest in den sozialen Netzwerken zu finden. "Zudem zieht die Veranstaltung Instagramer aus den unterschiedlichsten Städten wie Nürnberg, Schwabach oder auch Erlangen nach Forchheim", erklärt Cieslar.

Mitmachen lohnt sich

Die schönsten und kreativsten drei Annafest-Fotos werden mit je einer Biermarke prämiert. Außerdem haben alle Annafest-Fotos die Chance, unter die 100 besten Bilder für die Instagram-Ausstellung "Forchheimshots" zu kommen. Die Teilnahmefrist für den Wettbewerb läuft noch bis zum 31. August.

Treffpunkt für den Instawalk auf dem Forchheimer Annafest am 29. Juli ist um 12 Uhr am Riesenrad auf dem Festgelände. Der Fotospaziergang endet gegen 14 Uhr mit einem gemeinsamen Abschlussessen auf dem Weiss-Tauben-Keller. Die Fotos des Annafest-Instawalks sind dann auf Instagram unter dem Hashtag #annafestwalk17 zu finden.