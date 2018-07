Gimme Blutwurst: So war die Annafest-Schlachtschüssel 2018

Für den Forchheimer beginnt das Annafest nicht erst am Freitag, echte Annafestler pilgern bereits am Donnerstag in den Kellerwald zum traditionellen Schlachtschüssel-Essen. Auch in diesem Jahr waren die ersten Besucher schon kurz nach dem Frühstück da: Bei hochsommerlichen Temperaturen gab Blut- und Leberwürste mit Sauerkraut oder schlachtwarmes Kesselfleisch und Stechbrüh. Und natürlich auch ein oder zwei Seidla.