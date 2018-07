Bauordnungsamt will Brief eines Forchheimer Festgängers prüfen

Wenn ab Freitag im Kellerwald der Ausnahmezustand herrscht, dann stehen spätestens ab den frühen Abendstunden die Feierfreudigen tanzend auf den Bänken oder lümmeln sich lässig an die Holzgeländer. Doch wie sicher sind die Holzkonstruktionen eigentlich?

Die Holzgeländer sehen nett aus. Aber wehe, die Besucher fangen an, auf den Bänken zu tanzen und kommen dabei (oder aus anderen Gründen) ins Schwanken. Morsche Hölzer, zu niedrig angebracht, böten kaum Halt. © Roland Huber

Die Holzgeländer sehen nett aus. Aber wehe, die Besucher fangen an, auf den Bänken zu tanzen und kommen dabei (oder aus anderen Gründen) ins Schwanken. Morsche Hölzer, zu niedrig angebracht, böten kaum Halt. Foto: Roland Huber



Josef Gößwein ist als Forchheimer ein Annafestgänger. Doch Gößwein ist auch Bausachverständiger und sorgt sich um die Sicherheit am Annafest.

In einer Mail vom Montag, 16. Juli, die Gößwein an den Oberbürgermeister, Stadträte und die Leitung des Ordnungsamtes schickt, schreibt Gößwein: „Es wird viel getan für die Sicherheit. Jedoch nicht genug, wie ich feststellen konnte.“ Gößwein hat die „Geländerausführung auf dem Annafestgelände in Augenschein“ genommen und kommt zu dem Fazit: „Das Ergebnis ist diesbezüglich schlichtweg ernüchternd.“

Fast kein Geländer auf den Forchheimer Kellern entspräche den Sicherheitsvorschriften nach der Bayerischen Bauordnung, „regelgemäße Mindesthöhen von einem Meter“ würden vielerorts nicht eingehalten, eine „Durchschlupfsicherheit“ sei bei „fast allen Geländern nicht gegeben“, die Pfosten „teilweise ungenügend befestigt“, die Rahmen- und Füllungshölzer „teilweise vermorscht und brüchig“.

Das Ordnungsamt indes hat Gößweins Schreiben an das Bauamt weitergeleitet: „Sicherheit ist Bauamtsangelegenheit“, heißt es von dort. Stefan Schelter, Leiter des Bauordnungsamtes, kann bestätigen, dass die „Problematik bereits mit dem Ordnungsamt besprochen wurde“. So habe das Ordnungsamt, unabhängig vom Thema „Standsicherheit der Geländer“ verfügt, dass die Annafestbesucher in den ersten Reihen, in nächster Nähe zu den Geländern, wegen der damit verbundenen Absturzgefahr nicht mehr auf den Bänken und Tischen stehen dürfen.

Zwar, so Schelter, verfüge die Bayerische Bauordnung, „dass Geländer ausreichend hoch und sicher“ sein müssten, doch „ob die Norm auch in einem Wald anzuwenden ist, ist rechtlich zu prüfen“, sagt der Bauordnungsamtsleiter. Er bekräftigt, dass Jahr für Jahr „die Geländer auf ihre Sicherheit kontrolliert werden, da haben wir ein großes Augenmerk drauf“.

In einer Stellungnahme der Stadt zum Thema „Geländer“ heißt es am Donnerstagnachmittag: „Das Bauordnungsamt prüft jedes Jahr im Laufe der Vorbereitungen des Annafestes sowie am Annafest selbst neben anderen baulichen Anlagen auch die Standsicherheit der Geländer. Bei der heute stattfindenden Endabnahme wird unter anderem abschließend geprüft, ob anstehende Veränderungen oder Reparaturen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.“ Der „kurzfristig am Montag bei uns eingegangene Brief des Herrn Gößwein“ liege in der Bauordnungsbehörde zur Prüfung vor.

Alles rund ums Annafest auf www.annafest-forchheim.de.