Kellerwald lud zum traditionellen Firmen- und Behördentag - bei 33 Grad

Tag 6 auf dem Annafest - und viele Türen in der Forchheimer Innenstadt hatten dicht gemacht: Der Fest-Mittwoch gehört traditionell den Behörden, Firmen und Geschäften. Deren Belegschaft tummelte sich am Mittwoch daher statt hinterm Computer oder an der Kasse lieber auf den Kellern. Wir waren live dabei.