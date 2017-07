Wilde Sause: Junggesellenabschiede auf dem Annafest

Angeln, Dosenwerfen und Co.: Bunte Buden auf dem Annafest

Bevor es mit den Eltern hoch zu den Kellern geht, wollen die meisten Kinder erstmal die bunten Buden am Fuße des Forchheimer Annafests genau unter die Lupe nehmen. Die Kirchweih bietet ja auch so ziemlich alles, was die Kleinen glücklich macht: Neben Entenangeln, Dosenwerfen und Schießbuden - gibt es jede Menge Fahrgeschäfte und Süßigkeitenbuden.