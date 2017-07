Fotografieren lassen, abstimmen und 250 Euro gewinnen

Von Freitag, 21. Juli, bis Montag, 24. Juli, suchen annafest-forchheim.de und die Nordbayerischen Nachrichten "Miss & Mister Annafest 2017" im Forchheimer Kellerwald.

Strahlende Vorjahres–Sieger: Vanessa Ihle aus Altendorf und Alexander Ernst aus Pettstadt wurden „Miss und Mister Annafest 2016“. © A. Tsimplostefanaki

Egal ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen originellen Outfit – alle weiblichen und männlichen Kandidaten können sich vor unserer Fotowand am Eingang des Festgeländes fotografieren lassen.

Ein Online-Voting auf www.annafest-forchheim.de entscheidet dann vom 25. bis 31. Juli, wer gewinnt. „Miss Annafest und „Mister Annafest“ erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünf mal 50 Euro verlost. Alle Gewinner werden am 1. August auf annafest-forchheim.de veröffentlicht. Schaut also vorbei bei unseren sympathischen Fotografinnen und lasst euch knipsen.

„Alla Dooch“ nehmen wir wörtlich: Die Redaktion der Nordbayerischen Nachrichten, das Online-Magazin Schau fei sowie Ulli „King Alladooch“ Raab berichten ab Freitag täglich aus dem Kellerwald – mit unserem Live-Blog auf www.annafest-forchheim.de.