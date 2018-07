Preisgelder in Höhe von insgesamt 750 Euro zu gewinnen

Bares für Traditionelles oder Originelles: Vom 20. bis 23. Juli suchen www.annafest-forchheim.de und die Nordbayerischen Nachrichten "Miss & Mister Annafest" im Forchheimer Kellerwald.

Die Sieger aus dem vergangenen Jahr: Stephan und Michelle. © Montage: NN

Egal ob im Dirndl, in der Lederhose oder in einem anderen originellen Outfit – alle weiblichen und männlichen Kandidaten können sich vor unserer Fotowand am unteren Eingang des Festgeländes fotografieren lassen.

Ein Online-Voting auf annafest-forchheim.de entscheidet dann vom 24. bis 30. Juli, wer gewinnt. "Miss Annafest" und "Mister Annafest" erhalten jeweils 250 Euro. Außerdem werden unter allen, die ihre Stimme online abgeben, fünf mal 50 Euro verlost. Alle Gewinner werden am 31. Juli auf annafest-forchheim.de veröffentlicht.

