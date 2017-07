Produktköniginnen aus ganz Bayern nehmen am Festumzug teil

Am Samstag geben sich Hoheiten in Forchheim die Ehre. Zum ersten Mal findet ein Königinnentreffen auf dem Annafest statt. Die hoheitlichen Gästen kommen aus ganz Bayern.

Ein Teil der Königinnen probten bereits beim Pretzfelder Kirschenfest ihren Auftritt. © Roland Huber

Die bayerischen Produktköniginnen besuchen die Forchheimer Altstadt, eine Brauerei und nehmen am Annafestzug teil. Mit unter den knapp 20 Königinnen aus Nah und Fern sind beispielsweise die Bayerische Meerrettichkönigin, die Bayerische Bio-Königin, die Fränkische Apfelkönigin und viele mehr. Erwartet werden zudem alle Forchheimer Bierköniginnen der vergangenen Jahre.

„Das Königinnentreffen bringt uns einen Superwerbeeffekt. Denn in allen Heimatregionen der Produktköniginnen wird darüber berichtet und die Hoheiten werden ganz bestimmt von Forchheim und dem Annafest so begeistert sein, dass sie es in ihrer Heimat weitererzählen“, ist sich Nico Cieslar, Leiter der Tourist-Information Forchheim, sicher.

Festzug und dann Bierkeller

Nach dem Festzug werden noch einige Bierkeller besucht und Forchheimer Biere sowie Fränkische Spezialitäten probiert. Ab zirka 18.30 Uhr stehen die Königlichen Hoheiten für Gespräche, Fotos und Autogramme auf dem Greif´s Keller zur Verfügung.

„Ich war bereits bei vielen Produktköniginnen eingeladen, um mir deren verschiedene Heimatregionen anzusehen. Jetzt freue ich mich darauf, unsere schöne Stadt Forchheim mit ihrem fränkischen Charme den Mädels zu präsentieren“, so die mittlerweile siebte Forchheimer Bierkönigin Carina II.

Sie steht für die vier Forchheimer Brauereien Greif, Eichhorn, Neder und Hebendanz und bewirbt die Forchheimer Biertradition und Lebensart auf Veranstaltungen und Messen.