Unternehmen trotzen dem Regen: Der Firmentag auf dem Annafest

Am Mittwochnachmittag heißt es beim Annafest für die Forchheimer Firmen: Geschäft absperren und auf in den Kellerwald. Beim traditionellen Firmentag spielte das Wetter dieses Jahr zwar leider nicht mit, dennoch ließen sich viele Annafestgänger nicht von Regenschauern abhalten - der Firmentag in Bildern.