Bereit? Im Forchheimer Kellerwald hat die fünfte Jahreszeit begonnen

Es ist endlich wieder so weit, die fünfte Jahreszeit Forchheims hat begonnen. Drei Schläge hat Oberbürgermeister Uwe Kirschstein gebraucht, dann floss das Bier. Wie schon in den letzten zwei Jahren berichtet das Team der Nordbayerischen Nachrichten nicht nur in der Tageszeitung, sondern auch vor Ort über einen Live-Ticker vom Annafest 2017.

+++ Die Redakteure der Nordbayerischen Nachrichten mischen sich täglich unter das Feiervolk und versorgen Sie hier im Live-Blog mit Videos, Fotos und Fakten rund ums Annafest 2017. Mit dabei sind auch die Redakteurinnen des Online-Magazins Schau Fei und natürlich unsere Annafest-Ikone King Alladooch.

